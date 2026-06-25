Военные расходы Украиной более чем на 80% финансируются из-за рубежа, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на полях Петербургского международного юридического форума. Об этом сообщила ИС «Вести» .

При этом в последнее время ВСУ переключились на террористическую войну. По мнению дипломата, Киев атакует гражданские объекты в России, чтобы отвлечь западные СМИ от поражений ВСУ в Константиновке, Лимане, на купянском и сумском направлениях.

«От преследования за военные преступления их пока прикрывают западные страны-спонсоры», — подчеркнул Мирошник.

Ранее на форуме заместитель министра юстиции России Вадим Федоров заявил, что в Уголовном кодексе есть более 40 статей, которые ни разу не применялись на практике.