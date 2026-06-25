Минюст зафиксировал более 40 статей УК России, по которым никто не был осужден

В Уголовном кодексе России оказалось более 40 статей, которые ни разу не применялись на практике, поэтому их актуальность необходимо пересмотреть. Такое мнение выразил заместитель министра юстиции России Вадим Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«40 статей Уголовного кодекса не содержат ни одного осужденного, а наличие неработающих норм — один из признаков утраты кодексом системности», — цитирует его ИС «Вести».

За 30 лет действия УК его корректировали более 350 федеральных законов. Это привело к накоплению противоречий, заявил Федоров. Развитие кодекса не опиралось на единую, научно обоснованную и статистически подтвержденную концепцию уголовно-правовой политики.

Ранее замминистра культуры Жанна Алексеева на полях ПМЮФ сказала, что в Российской государственной библиотеке имени Ленина создадут закрытое хранилище деструктивной литературы. Еще она отметила, что библиотеки больше не пополняют фонды книгами иноагентов.