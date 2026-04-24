ООН намеренно исказила данные по жертвам среди мирного населения России из-за атак ВСУ, чтобы создать для президента Украины Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник во время брифинга.

«Безусловно, это чудовищная ложь, потому что только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадало более шести тысяч человек, более тысячи погибло», — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что у искаженной статистики есть практическая цель: она создает для Зеленского иллюзию безнаказанности, а западным политикам позволяет обманывать своих граждан и тратить налоги на поддержку Киева.

За последние три месяца жертвами ударов украинских дронов стали 1418 мирных жителей. Погибли 212 человек, в том числе шестеро детей, ранения получили 1206 человек, среди которых 65 несовершеннолетних — это в четыре раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

С февраля 2022 года от действий вооруженных формирований киевского режима, по данным Мирошника, погибли 8012 человек, общее число пострадавших достигло 27 872.

Только несколько дней назад дрон ВСУ частично обрушил многоэтажный дом в Сызрани. Жертвами стали два человека, более 10 пострадали.