Миронов призвал правительство затормозить рост тарифов ЖКХ и цен на еду

Миронов обратился к Мишустину с просьбой затормозить рост тарифов ЖКХ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил правительству сдержать рост тарифов ЖКХ и цен на продукты. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

СРЗП обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями, которые нацелены на снижение уровня инфляции в России.

В письме депутаты отметили, что несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, инфляция в России остается высокой, особенно на продукты питания. Сильно повышение цен бьет по малообеспеченным семьям, которые тратят на еду значительную часть доходов. Также на инфляцию влияют повышающиеся тарифы ЖКХ, топлива и банковских услуг.

«В этой связи мы предлагаем главе правительства рассмотреть возможность корректировки намеченного на второе полугодие повышения цен и тарифов, которые по-нашему мнению и оценке многих экспертов, следует устанавливать исходя из планируемого уровня инфляции», — заявил Миронов.

Также депутаты предложили премьер-министру поручить Минсельхозу проанализировать причину резкого подорожания продовольственных товаров и разработать меры по сдерживанию цен на продукты.

Ранее Сергей Миронов предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. По его словам, такая практика противоречит правам потребителей.