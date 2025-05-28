Миронов призвал правительство затормозить рост тарифов ЖКХ и цен на еду
Миронов обратился к Мишустину с просьбой затормозить рост тарифов ЖКХ
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил правительству сдержать рост тарифов ЖКХ и цен на продукты. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
СРЗП обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями, которые нацелены на снижение уровня инфляции в России.
В письме депутаты отметили, что несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, инфляция в России остается высокой, особенно на продукты питания. Сильно повышение цен бьет по малообеспеченным семьям, которые тратят на еду значительную часть доходов. Также на инфляцию влияют повышающиеся тарифы ЖКХ, топлива и банковских услуг.
«В этой связи мы предлагаем главе правительства рассмотреть возможность корректировки намеченного на второе полугодие повышения цен и тарифов, которые по-нашему мнению и оценке многих экспертов, следует устанавливать исходя из планируемого уровня инфляции», — заявил Миронов.
Также депутаты предложили премьер-министру поручить Минсельхозу проанализировать причину резкого подорожания продовольственных товаров и разработать меры по сдерживанию цен на продукты.
Ранее Сергей Миронов предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. По его словам, такая практика противоречит правам потребителей.