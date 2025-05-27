В Госдуме предложил отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. Как это обосновали

В Госдуме предложили отменить плату за возврат товаров на маркетплейсах. Разработать поправку к законопроекту «О платформенной экономике» собирается лидер фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. В беседе с 360.ru депутат рассказал, что законодательное регулирование онлайн-торговли требуется давно.

«Маркетплейсы — это огромный, быстро растущий рынок, только за прошлый год их обороты выросли на 40%, до девяти триллионов рублей. Эта сфера развивалась стремительно, стихийно, вовлекая миллионы людей. Необходимость ее регулирования давно назрела», — заявил он.

Законодательное регулирование онлайн-торговли должно обеспечить безопасность и качество товаров для потребителей. Важно исключить подделки и нелегальную продукцию, которая иногда встречается на маркетплейсах. Кроме того, нужны «четкие правила игры» в отношениях онлайн-платформ с потребителями, продавцами.

«Зачастую маркетплейсы диктуют свои условия, меняют их как хотят. Яркий пример — плата за возврат товаров, которую взимают с граждан на одном из крупнейших маркетплейсов. Мы считаем, что эта практика противоречит правам потребителей и предлагали ее отменить еще в июле 2023 года. <…> Очень надеюсь, что законопроект правительства в итоге исключит подобные поборы с граждан», — подчеркнул Миронов.

При этом и для маркетплейсов не должно быть чрезмерных поборов, уверен Миронов. В частности, в настоящее время правительство внесло изменения в законодательство, которые предусматривают значительные административные штрафы за любые нарушения. Депутат считает, что необходимо рассмотреть возможность дифференциации штрафов в зависимости от характера нарушений. В противном случае потребители могут столкнуться с ростом цен.

«Добавлю, что мы также против любых запретов на скидки и акции маркетплейсов для покупателей», — сказал он.

Ранее идею регулирования работы интернет-магазинов в России поддержали в Минпромторге. Ведомство составило законопроект «Об платформенной экономике».