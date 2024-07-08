В МИД разъяснили ситуацию с мораторием на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь в России должен сохраниться. Такое мнение директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев выразил в интервью газете «Известия» .

Он напомнил, что мораторий на смертную казнь установили, когда Россия входила в состав Совета Европы. Это было одно из обязательств. Сейчас ситуация зависит от позиции органов власти, которые принимают решение на основе общественной дискуссии, указал он.

«В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться», — сказал он.

По его мнению, общественные дискуссии на эту тему будут всегда. Однако дойдет ли ситуация до каких-то конкретных шагов, неизвестно.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, в некоторых случаях ее нужно применять.