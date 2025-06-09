Миронов поддержал идею об аресте имущества нарушивших интересы России

Миронов назвал справедливой идею с арестом имущества за нарушения против России

Партия «Справедливая Россия — За правду» намерена поддержать законопроект об аресте имущества граждан, совершивших за границей административные правонарушения против российских интересов. Об этом 360.ru сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

«Это абсолютно правильная и справедливая мера. Она должна распространяться на все составы административных правонарушений независимо от места проживания человека — на территории нашей России и за ее пределами», — сказал он.

По словам Миронова, инициатива поможет вынести справедливое наказание и обеспечит равенство всех перед законом.

В мае ГД на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые совершили правонарушение против интересов родины.

Меры направлены на борьбу с уклонением от ответственности людей, совершивших правонарушения за пределами России, если эти действия наносят ущерб интересам страны. В случае возбуждения дела против такого нарушителя его имущество арестуют.

Ранее депутаты ГД от СРЗП предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей. По его словам, такие семьи — это надежда и основа демографии страны. Они уже внесли вклад в демографический рост и ничего не должны никому доказывать.