Критерии нуждаемости для многодетных семей предложили отменить

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» подготовили поправки в законодательство об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом РИА «Новости» сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

По его словам, для всех семей нужно повысить порог нуждаемости до двух прожиточных минимумов, а для многодетных — отменить полностью. Инициативу скоро отправят на рассмотрение в Госдуму.

Миронов уточнил, что в 40 субъектах России при назначении местных льгот доходы многодетных семей не учитываются, однако в остальных регионах они получают поддержку по нуждаемости, тем самым создавая неравенство прав многодетных граждан.

«Никаких критериев нуждаемости при назначении региональных и федеральных мер поддержки быть не должно. В том числе это касается выплаты пособия для семей с детьми», — заявил он.

Парламентарий напомнил, что многодетные семьи — надежда и основа демографии в России. Миронов подчеркнул, что они уже внесли вклад в демографический рост и не должны ничего доказывать государству.

Ранее СРПЗ также предложила разрешить многодетным отцам выход на досрочную пенсию.