В Кремле ответили на сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о готовности страны к переговорам по нынешней линии фронта, сообщило РИА «Новости» . Представитель Кремля подчеркнул, что это не так, и объяснил, зачем РФ нужен переговорный процесс с Украиной.

«Президент неоднократно говорил о том, что готов к переговорам. Но это переговоры для того, чтобы достичь те цели, которые мы сейчас достигаем посредством СВО», — указал Песков.

Эти цели и реалии понятны, продолжил он, также обратив внимание на Конституцию РФ, где зафиксирован состав страны, включая четыре новые территории.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Путин готов к проведению переговоров с Украиной о прекращении огня при условии, если республика признает нынешние линии фронта в качестве границ.