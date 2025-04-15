Минцифры составило правила для самозапрета на оформление сим-карт

У операторов не получится оформить сим-карту на человека, установившего самозапрет на заключение сделки об оказании услуг мобильной связи. Это следует из проекта постановления правительства Минцифры, документ опубликовала пресс-служба ведомства.

«Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на Госуслугах самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством», — заявили в министерстве.

Мошенники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным путем, чтобы использовать ее в аферах.

Также в ведомстве подробнее рассказали о работе услуги. Операторы будут проверять, есть ли у человека запрет на заключение договора. Оформить номер получится только в случае его отсутствия.

«В законе также закреплено право гражданина отказываться от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов», — отметили в Минцифры.

Такие звонки часто используют для навязывания ненужных услуг или с мошенническими целями.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что почти девять миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Это число набралось за период с 1 марта по 8 апреля.