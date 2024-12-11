Минцифры раскритиковали за долги и дефицит кадров у «Почты Росси»

Минцифры должны принять меры относительно стратегии развития «Почты России», у которой появились долги и возникла нехватка кадров. В противном случае «вопрос будет поставлен по-другому», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко министру Максуту Шадаеву на заседании палаты.

«Главное качество любого руководителя и, вы это прекрасно понимаете, Максут Игоревич, уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — подчеркнула Матвиенко.

Она поручила Минцифры разобраться в финансово-экономической модели «Почты России» и выработать стратегию развития. Спикер Совфеда призвала не допускать мысли о закрытии отделений почты в сельской местности. «Почта Россия» — государственная структура, и она должна быть самодостаточной.

Накануне Шадаев сообщил о продаже доли «Почты России» в «Почта банке». Ее выкупил ВТБ за 36 миллиардов рублей.