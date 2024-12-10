ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей

«Почта России» продала свою долю в «Почта банке» ВТБ за 36 миллиардов рублей. С заявлением об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике выступил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщило РИА «Новости».

«Это дополнительные деньги, которые получит „Почта“ в развитие, по-моему, в декабре или в январе», — отметил Шадаев.

В октябре сумму сделки по выкупу доли в «Почта банке» оценили в 72 миллиарда рублей. Процедуру планировалось завершить до конца 2024 года.

Ранее АО «Почта банк» уличили в нарушении закона о рекламе. Компанию могут привлечь к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.