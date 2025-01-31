Минпросвещения предложило обновить документы для приема в школу детей мигрантов

Министерство просвещения предложило обновить список документов для поступления иностранных учеников в российские школы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Журналисты ознакомились с проектом министерства. В нем сказано, что для приема в школы нужно дополнительно запрашивать подтверждение права на проживание в России не только иностранного ребенка, но и его родителей.

Также предлагается в обязательном порядке запрашивать документы об отсутствии инфекций, которые могут быть опасными для окружающих.

«В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего Порядка, образовательная организация возвращает заявление без его рассмотрения», — говорится в проекте.

Новые правила могут вступить в силу с 1 апреля следующего года.

Ранее глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проводить иностранцам медицинское обследование в частных клиниках. Он отметил, что некоторые трудовые мигранты выбирают частные клиники, чтобы пройти диагностику формально для документов.