Мигрантам хотят запретить проходить медосвидетельствование в частных клиниках

Нужно запретить проводить обязательное медицинское обследование мигрантов, включая проверку на ВИЧ-инфекцию, в частных клиниках. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, сообщил ТАСС .

«К сожалению, значительная часть иностранцев фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России и тем самым повышает риск распространения инфекционных заболеваний по стране», — отметил он.

По его словам, трудовые мигранты часто выбирают частные клиники и проходят медицинское освидетельствование формально.

Депутат предлагает полностью перевести все медицинские осмотры мигрантов под государственный контроль. Это позволит значительно сократить или полностью искоренить нарушения, а также обеспечить дополнительные поступления средств в государственный бюджет.

Ранее стало известно, что детей мигрантов начнут проверять на знание русского языка с апреля. Цель этой инициативы заключается в обеспечении гарантий качества образования в стране, а также в гармонизации прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.