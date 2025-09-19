Минпромторг попросили еще раз оценить планируемое повышение утильсбора
Депутат Ярослав Нилов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой еще раз оценить все последствия повышения утильсбора для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. Об этом сообщил ТАСС.
По словам парламентария, такой сбор заставит автовладельцев либо массово отказываться от таких машин, либо значительно за них переплачивать.
«За этим последует старение автопарка, расширение серого рынка б/у запчастей и комплектующих (что повысит прямую угрозу безопасности дорожного движения и показатели аварийности), а также неминуемый рост цен и на другие товары и услуги — в частности, на такси», — добавил Нилов.
Ранее «Известия» сообщили, что из-за нового утильсбора автомобили среднего класса могут подорожать на треть, а премиум-сегмента — вполовину.