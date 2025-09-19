Минпромторг попросили еще раз оценить планируемое повышение утильсбора

Депутат Ярослав Нилов обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой еще раз оценить все последствия повышения утильсбора для автомобилей мощнее 160 лошадиных сил. Об этом сообщил ТАСС .

По словам парламентария, такой сбор заставит автовладельцев либо массово отказываться от таких машин, либо значительно за них переплачивать.

«За этим последует старение автопарка, расширение серого рынка б/у запчастей и комплектующих (что повысит прямую угрозу безопасности дорожного движения и показатели аварийности), а также неминуемый рост цен и на другие товары и услуги — в частности, на такси», — добавил Нилов.

Ранее «Известия» сообщили, что из-за нового утильсбора автомобили среднего класса могут подорожать на треть, а премиум-сегмента — вполовину.