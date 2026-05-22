Минюст включил в реестр иностранных агентов трех человек и одно СМИ

Реестр иностранных агентов пополнили филолог Ольга Орлова*, активистка Вилюя Чойнова*, журналист Станислав Дмитриевский* и проект «После»**. Об этом говорится в новом пресс-релизе Министерства юстиции.

Все они выступали против специальной военной операции. Кроме того, распространяли фейки о российской армии и материалы, выпущенные другими иноагентами или нежелательными организациями. Орлова*, Чойнова*и Дмитриевский* живут за границей.

Проект «После»** также пропагандировал ЛГБТ-отношения***.

Ранее Росфинмониторинг внес фем-активистку Дарью Серенко* в перечень террористов и экстремистов.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

*** ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.

