Минюст признал издание «Собеседник» иностранным агентом

Министерство юстиции внесло издание «Собеседник»* в реестр иностранных агентов. Обновленный перечень разместили на сайте ведомства .

В список также включили Нину Беляеву**, зампредседателя партии «Яблоко» Владимира Дорохова**, видеодизайнера Михаила Ежова**, ЛГБТ***-активиста Ярослава Распутина** и Олега Степанов**.

По данным Минюста, указанные лица выступали против специальной военной операции на Украине, Степанов** участвовал в качестве респондента на площадке, предоставляемой иноагентом. Дорохов** получал деньги от иностранного источника. Беляева** причастна к работе НКО, признанной нежелательной в России. ООО «Собеседник-Медиа»* распространяло недостоверную информацию о российской политике.

Ранее в Роскомнадзоре назвали сумму, на которую оштрафовали иноагентов, не маркировавших свои материалы в интернете.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

***Запрещенная в России экстремистская организация.