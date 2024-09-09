РКН оштрафовал иноагентов на 1 млрд рублей за отказ маркировать публикации

За время действия закона об иноагентах Роскомнадзор назначил им штраф на общую сумму один миллиард рублей из-за отсутствия маркировки своих материалов в интернете. Об этом сообщил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на брифинге в ЦИК РФ.

«Мы продолжаем привлекать к административной ответственности иноагентов, которые не маркируют свои материалы. Общая сумма штрафов составляет более одного миллиарда», — привела его слова «Российская газета».

Также он рассказал об общей сумме штрафов зарубежных интернет-площадок, которые не удалили запрещенный контент. С 2021 года им выписали штрафы на 35 миллиардов рублей. С начала года запрещенный контент потребовали у 27 тысяч интернет-страниц.

Ранее певица Монеточка* отменила концерт в Казахстане, потому что испугалась депортации в Россию для суда. На родине против нее возбудили уголовное дело за публикации в соцсетях, на которых не было маркировки указаний о статусе иноагента.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста России.