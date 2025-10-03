Минюст признал иноагентом бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

В сообщении ведомства отмечается, что Овсянникова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и действиях российских военных, а также участвовала в распространении материалов других иноагентов. Кроме того, в Минюсте заявили, что она взаимодействовала с лицами из этого перечня и в настоящее время проживает за пределами России.

Помимо Овсянниковой, в список попали режиссер и общественный деятель Григорий Амнуэль*, бывший муниципальный депутат Мария Соленова* и сетевой проект «I NEWS»*. По данным министерства, Амнуэль* и Соленова* выступали против спецоперации на Украине и поддерживали Вооруженные силы Украины, при этом сами проживают за пределами РФ. Проект «I NEWS»*, как указано в релизе, занимался распространением материалов других иноагентов и организаций, признанных нежелательными.

В марте 2022 года Овсянникова*, будучи редактором на «Первом канале», во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. За этот поступок ее оштрафовали, позже она уволилась и уехала в Германию. Летом того же года вернулась в Россию, где ее дважды оштрафовали. В августе против нее возбудили уголовное дело о дискредитации армии, а уже в октябре она сбежала из-под домашнего ареста и вместе с дочерью переехала в Париж.

Ранее сообщалось, что тексты рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*) заметили в заданиях всероссийских олимпиад по русскому языку.

* Признаны в России иностранным агентами.