Минюст потребовал ликвидировать «Партию роста»

Министерство юстиции направило в Верховный суд России иск о ликвидации всероссийской политической партии «Партия роста». Об этом сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

Согласно опубликованным данным, административное исковое заявление поступило в Верховный суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Партию создал в 2016 году уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В декабре 2023 года на совместном съезде «Партии роста» и «Новых людей» председатели объединений — Титов и Алексей Нечаев — подписали соглашение о слиянии. Весной 2024 года процесс завершился, объединенная структура сохранила название «Новые люди».

