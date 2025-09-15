Партия «Единая Россия» победила на муниципальных выборах в Подмосковье

По итогам выборов, которые прошли в девяти округах Подмосковья, «Единая Россия» уверенно закрепила лидерство. По информации Избирательной комиссии региона, на счету партии оказались 142 депутатских мандата из 196 возможных.

Жители выбирали депутатов в советы Балашихи, Дмитрова, Лыткарина, Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязина, Шатуры, а также в одномандатном округе № 4 в Луховицах.

«В этом году „Единая Россия“ получила 142 мандата из 196, это больше 70%. В числе победителей — 13 участников СВО, а также вдова погибшего бойца. Еще 16 победителей — представители „Молодой Гвардии“. Большое спасибо нашим избирателям за то, что они ответственно подошли к избирательному процессу. От того, кого мы выбираем в местные органы власти, зависит благополучие наших муниципалитетов», — подчеркнул Брынцалов.

Также он выразил благодарность представителям других политических сил за конструктивный диалог в ходе кампании и выразил надежду на успешную совместную работу в интересах жителей.

Согласно результатам, в Балашихе «Единая Россия» получила 25 мандатов из 35, в Электростали — 18 из 25, а во Фрязине — 13 из 20.

На довыборах в Луховицах в одномандатном округе № 4 победу одержал кандидат от партии Денис Мишин.