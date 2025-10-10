Минюст обновил список иноагентов

Поэт и филолог Полина Барскова*, журналист Денис Загорье*, блогеры Василий Садонин* и Алексей Шевцов*, активист и правозащитник Тимур Тухватуллин*, а также медиапроект «Острый угол»** вошли в обновленный список иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в очередном пресс-релизе.

По данным ведомства, Барскова*, Загорье*, Садонин*, Тухватуллин* и «Острый угол»* помогали создавать и распространять материалы других иностранных агентов, публиковали фейки о российской армии и взаимодействуют с организациями, деятельность которых в России признали нежелательной.

Шевцов* участвовал в качестве респондента на площадках-иноагентах и распространял фейки о российской избирательной системе и правоохранительных органах.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов

** Организация, выполняющая функции иностранного агента