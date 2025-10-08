Совфед одобрил закон об усилении ответственности для иноагентов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Информация появилась в электронной базе верхней палаты парламента.

Поправки внесли в статью Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

Уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах в настоящее время наступает после двукратного привлечения к административной ответственности по статье. Речь идет о нарушении порядка деятельности иноагента или уклонении от предоставления документов для включения в соответствующий реестр.

Согласно изменениям в законе, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после однократного привлечения к административной ответственности.

Кроме того, можно будет привлечь к уголовной ответственности иноагента, ранее имевшего судимость по указанной статье.

Ранее для для иноагентов предложили ввести единую ставку НДФЛ в 30%.