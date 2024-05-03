Минюст объявил «Комитет ингушской независимости» нежелательной организацией | 360°

Власть 03 мая 2024, 19:27 Минюст объявил «Комитет ингушской независимости» нежелательной организацией «Комитет ингушской независимости» внесли в список нежелательных организаций в РФ РИА «Новости»

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Министерство юстиции РФ внесло «Комитет ингушской независимости» в список международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории страны. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В сообщении отметили, что НПО основала в 2023 году в Турции местная ингушская диаспора.

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Ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что признанное на территории России иноагентом так называемое Феминистское антивоенное сопротивление* внесли в перечень нежелательных организаций на территории России.

Руководство этой организацией осуществляет некая Дарья Серенко (в январе 2023-го Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов). Ее подозревают в сборе средств в поддержку ВСУ, а также в публичном продвижении участников протестных движений и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

*Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.