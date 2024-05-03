Минюст объявил «Комитет ингушской независимости» нежелательной организацией | 360°

03 мая 2024, 19:27
Минюст объявил «Комитет ингушской независимости» нежелательной организацией
«Комитет ингушской независимости» внесли в список нежелательных организаций в РФ
Министерство юстиции РФ внесло «Комитет ингушской независимости» в список международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории страны. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В сообщении отметили, что НПО основала в 2023 году в Турции местная ингушская диаспора.
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Ранее на сайте Минюста появилась информация о том, что признанное на территории России иноагентом так называемое Феминистское антивоенное сопротивление* внесли в перечень нежелательных организаций на территории России.
Руководство этой организацией осуществляет некая Дарья Серенко (в январе 2023-го Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов). Ее подозревают в сборе средств в поддержку ВСУ, а также в публичном продвижении участников протестных движений и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
*Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.
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