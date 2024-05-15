Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры | 360°

15 мая 2024, 20:02
Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры
Министры обороны РФ и РБ Белоусов и Хренин обсудили сотрудничество двух стран
Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонные переговоры с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Генерал-лейтенант поздравил коллегу с назначением на пост, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
«По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным», — говорится в сообщении.
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Стороны подняли вопросы о военном и военно-техническом сотрудничестве двух государств по линии министерств обороны.
В пресс-службе Минобороны Белоруссии добавили, что главы ведомств также поговорили на тему сегодняшних отношений между Минском и Москвой. Во время телефонной беседы Белоусов назвал отношения между российской и белорусской армиями особыми.
Ранее Андрей Белоусов пообещал, что в первую очередь на посту главы Минобороны РФ обеспечит вооружением войска в зоне СВО. При этом, по его словам, речи о мобилизации не идет.
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