Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры | 360°

Власть 15 мая 2024, 20:02 Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры Министры обороны РФ и РБ Белоусов и Хренин обсудили сотрудничество двух стран Kremlin Pool / Global Look Press / Global Look Press

Читать 360 в

Министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонные переговоры с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным. Генерал-лейтенант поздравил коллегу с назначением на пост, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«По инициативе белорусской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным», — говорится в сообщении.

Реклама

Стороны подняли вопросы о военном и военно-техническом сотрудничестве двух государств по линии министерств обороны.

В пресс-службе Минобороны Белоруссии добавили, что главы ведомств также поговорили на тему сегодняшних отношений между Минском и Москвой. Во время телефонной беседы Белоусов назвал отношения между российской и белорусской армиями особыми.

Ранее Андрей Белоусов пообещал, что в первую очередь на посту главы Минобороны РФ обеспечит вооружением войска в зоне СВО. При этом, по его словам, речи о мобилизации не идет.