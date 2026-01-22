Министры иностранных дел России и Белоруссии обсудили Совет мира Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Главной темой стал Совет мира по Газе, созданный президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, стороны обсудили разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Приглашения в новый орган получили и Владимир Путин, и Александр Лукашенко. Белорусский лидер уже подписал необходимые документы и опроверг информацию, что республике потребуется внести миллиард долларов.

В свою очередь, Россия пока не приняла приглашения, активно изучая материалы и общаясь со стратегическими партнерами. Путин заявил, что готов внести необходимую сумму, если она будет из замороженных в США российских активов.