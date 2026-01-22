Путин подтвердил готовность отправить миллиард долларов в Совет мира

Россия действительно готова отправить миллиард долларов в Совет мира, чтобы помочь палестинскому народу. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.

«Я уже говорил — из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации. Думаю, что это вполне возможно», — добавил Путин.

Главы двух государств тепло поприветствовали друг друга. С российской стороны на переговорах также можно заметить министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова, пресс-секретаря Дмитрия Пескова и других высокопоставленных лиц.

Впервые такое предложение Путин выдвинул накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности. При этом Россия официально пока не давала согласия Белому дому — в Кремле и МИД изучают документы и совещаются с зарубежными стратегическими партнерами.