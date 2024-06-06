Министр социальных дел Афганистана назвал цели участия делегации талибов в ПМЭФ

Делегация представителей афганского движения «Талибан»* прибыла на ПМЭФ-2024 с целью расширения экономического сотрудничества с Россией. Об этом «Известиям» заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

«У нас экономические цели. Мы хотим расширить двусторонние отношения с Россией и другими европейскими и азиатскими странами», — уточнил он.

По словам Омари, есть конкретные отрасли, которые интересуют афганскую сторону. Речь идет об инвестициях в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, связанные с ПМЭФ. Кроме того, талибы* обсудят центр свежих и сухих афганских продуктов, который известен во всем мире.

В конце мая представитель российского МИД сообщил, что делегация талибов* проведет деловые встречи на полях ПМЭФ. По его словам, России интересно развитие экономических и политических связей между нашими странами.

*«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.