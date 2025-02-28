Минфин предложил разрешить мигрантам работать в двух регионах по одному патенту

Власти могут разрешить мигрантам работать по одному патенту в двух регионах, граничащих между собой. Поправки об этом подготовили в министерстве финансов. Подробности узнал РБК .

Согласно проекту, возможность работать по-новым правилам могут получить иностранцы в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области.

Изменения хотят внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», но прежде намерены проанализировать, как будет складываться правоприменительная практика в предложенных регионах.

Предполагается, что приезжие будут работать в двух регионах по одному патенту в случае заключения соответствующего соглашения с субъектами. Также работодатели смогут принять иностранца на работу по патенту из другого региона.

В документе сказано, что когда некоторые мигранты могут работать только в одном регионе, они предпочитают трудиться вовсе без патента, чем оформлять сразу два. Это приводит к росту нелегальной миграции в стране.

Ранее Минпросвещения предложило обновить документы для приема в школу детей иностранцев в России. В случае принятия инициативы, в образовательных учреждениях будут запрашивать документы об отсутствии опасных инфекций.