Минэкономразвития: доходы от туризма в Крыму с 2014 года выросли в 6,7 раза

Крым за последнее время стал самым популярным туристическим направлением в России. Минэкономразвития прокомментировало слова президента Украины Владимира Зеленского, что полуостров умирает без украинцев. Заявление министерства привело РИА «Новости» .

Ранее Зеленский заявил, что «Крым умирает» без украинской логистики. По словам главы киевского режима, на полуострове 11 лет нет туризма, а крымчане не получают зарплаты.

«В 2024 году число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе», — отметили российском министерстве.

За 11 лет воссоединения с Россией приняли более 20 миллионов туристов, еще два миллиона — в отелях Севастополя. Доходы гостиничного бизнеса в 2024 году составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.

Ранее Зеленский в одном из интервью заявил, что «будет отказываться» от Крыма и Донбасса. Глава республики Сергей Аксенов, заявил, что украинский президент согласился с неизбежностью, публично признав отсутствие возможности «вернуть» российский Крым.