Минэкономразвития ответило Зеленскому на его выпад о Крыме
Минэкономразвития: доходы от туризма в Крыму с 2014 года выросли в 6,7 раза
Крым за последнее время стал самым популярным туристическим направлением в России. Минэкономразвития прокомментировало слова президента Украины Владимира Зеленского, что полуостров умирает без украинцев. Заявление министерства привело РИА «Новости».
Ранее Зеленский заявил, что «Крым умирает» без украинской логистики. По словам главы киевского режима, на полуострове 11 лет нет туризма, а крымчане не получают зарплаты.
«В 2024 году число туристов, размещенных в гостиницах Крыма, составило 2,4 миллиона человек. Причем этот показатель не учитывает отдыхающих, которые предпочитают останавливаться в частном секторе», — отметили российском министерстве.
За 11 лет воссоединения с Россией приняли более 20 миллионов туристов, еще два миллиона — в отелях Севастополя. Доходы гостиничного бизнеса в 2024 году составили более 40 миллиардов рублей, с 2014 года этот показатель вырос в 6,7 раза.
Ранее Зеленский в одном из интервью заявил, что «будет отказываться» от Крыма и Донбасса. Глава республики Сергей Аксенов, заявил, что украинский президент согласился с неизбежностью, публично признав отсутствие возможности «вернуть» российский Крым.