Высказывание Зеленского о Крыме назвали признанием неизбежности

Аксенов: Зеленский признал неизбежность «потери» Крыма Украиной

Фото: РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с неизбежностью, когда публично признался в отсутствии возможности «вернуть» российский Крым. Об этом в эфире телеканала Крым 24 заявил глава республики Сергей Аксенов.

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — подчеркнул он.

Глава Крыма также выразил уверенность, что украинский лидер продолжит предпринимать попытки «нагадить» России. Словам Зеленского в публичном поле никогда нельзя полностью доверять, предупредил Аксенов. По его мнению, Крым уже подготовился к любому развитию ситуации.

«Хочешь мира, готовься к войне. Крым уже извлек все уроки, которые были», — объяснил он.

Ранее член комитета по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что Зеленский начал признавать «фронтовые реалии». По его словам, украинского президента на Западе считают «чемоданом без ручки».

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