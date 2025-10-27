Милонов выступил за запрет «пропаганды содержанства» в соцсетях

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо запретить «пропаганду содержанства» — демонстрацию роскошной жизни за счет мужчин. Об этом он сказал «Осторожно Media» , комментируя дискуссию в социальных сетях о влиянии блогеров на ожидания девушек.

«Все эти суфражистки с Патриарших прудов, королевы селфи и чекина в территории рядом с дорогими ресторанами пропагандируют ложные стандарты. Я уверен, нам удастся описать это явление и, естественно, запретить», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий сообщил, что вместе с группой юристов готовит механизм, который позволит квалифицировать контент, формирующий «ложные стандарты» и пропагандирующий красивую жизнь за чужой счет.

Милонов отметил, что речь идет о лайфстайл-блогерах, публикующих большие букеты, дорогие подарки и атмосферу жизни без забот, после чего девушки начинают требовать такого же от партнеров. По его словам, подобный контент разрушает нормальные отношения между мужчинами и женщинами и делает их меркантильными.

Депутат добавил, что явление не централизовано, но стало массовым «поветрием современности», с которым, по его мнению, необходимо бороться.

Милонов ранее неоднократно выступал с инициативами, направленными на ограничение контента в интернете, который он считает вредным для общества. В июне он предложил ввести уголовную ответственность для проституток, эскортниц и их клиентов.