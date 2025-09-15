Эскортницы начали резко худеть из-за нового нездорового тренда

В России вырос спрос на максимально худых девушек по вызову. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, многие мужчины предпочитают спутниц весом не более 40 килограммов и считают, что 80-50-80 — это уже слишком много, и чтобы соответствовать запросам, эскортницы начали экстремально худеть, доводя себя до анорексии. При этом растут и ценники на таких девушек.

Летом депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире ток-шоу «Место встречи» предложил ввести публичный реестр проституток, эскортниц и их клиентов. Кроме того, он призвал отобрать у таких женщин паспорта и запретить им выходить замуж, а его коллег за использование услуг женщин по вызову лишать мандатов.