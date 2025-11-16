Милонов показал видео с рейда в бордель с транссексуалами*-мигрантами в Москве

Депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал видео своего рейда по борделям — на этот раз в импровизированном притоне в жилом доме. Кадрами парламентарий поделился в своем Telegram-канале .

Он написал, что вместе с активистами «Молодой гвардии» и полицией зашел в квартиру после жалоб местных жителей и обнаружил там подпольный салон с «двумя приезжими специалистами» из Узбекистана, которые выдавали себя за женщин и оказывали интим-услуги. Одного из них, как утверждает Милонов, в страну привел легальный путь, другого — «огородная логистика».

Парламентарий заявил, что «туристы» готовятся к депортации, а подобные рейды будут продолжаться. В посте он подчеркнул, что люди должны жить в чистых и безопасных домах — без таких сюрпризов за соседней дверью. На опубликованных кадрах депутат лично участвует в обходе квартиры.

Милонов не впервые проявляет внимание к борделям, особенно если там присутствуют фигуранты с нестандартной самопрезентацией. Так, в январе депутат уже анонсировал и провел подобный выезд, тогда он иронизировал, что в одном человеке «встретил мигранта, трансгендера*, гомосексуалиста* и проститута — нетрадиционный оркестр».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.