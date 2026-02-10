Мигрантов с зарплатой ниже прожиточного минимума предложили не пускать в Россию

Правительственная комиссия одобрила поправки в закон, по которым мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Правило не будет распространяться на первичное получение патента и на работающих у физических лиц для личных нужд. Дети мигрантов, которым исполнилось 18 лет, должны будут получить свой патент или покинуть Россию в течение 30 дней.

Ранее комитет Госдумы по вопросам здравоохранения предложил обязать мигрантов в течение месяца после приезда в Россию проходить медобследование. Данные будут поступать в единую систему, доступ к которой получат МВД и Роспотребнадзор. Благодаря этому можно будет эффективнее выявлять проблемы с наркотиками и инфекционные заболевания.