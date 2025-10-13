Мигрантов, не узаконивших пребывание, выдворят из России

Все мигранты, не узаконившие пребывание, обязаны покинуть Россию, сообщив дату, место и маршрут выезда. Об этом написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В противном случае их выдворят принудительно, оштрафуют и запретят въезд в страну на следующие пять лет, добавил он.

Кроме того, Володин напомнил, что мигрантам, попавшим в реестр контролируемых лиц, запрещается получать водительские права, водить машину, покупать или продавать недвижимость, заключать брак и пользоваться банковскими счетами.

«По данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых — женщины и дети», — сообщил председатель Госдумы.

При этом выдворили из России с начала года 35 тысяч.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что России нужна рабочая сила, но приезжие должны соблюдать законы.