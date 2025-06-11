Мигрантов хотят ежегодно проверять на наркотики

Мигрантов в России предложили каждый год проверять на наркотики и болезни

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который обяжет мигрантов с временной регистрацией или видом на жительство каждый год проходить тест на наличие наркотиков в крови. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Сейчас мигранты проходят обязательный медосмотр только при получении разрешительных документов. ЛДПР предлагает установить постоянный контроль за их здоровьем, внеся соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан.

«Не секрет, что мигранты — это группа риска во всем, в том числе по наличию опасных заболеваний и наркозависимости», — сказал Слуцкий.

Он отметил, что «наркоманам и сифилитикам нет места с нами под одной крышей», поэтому требования к приезжим нужно ужесточить. Если у иностранца обнаружат заболевание из угрожающего списка, то выданные ему разрешения аннулируют и выдворят из страны.

Ранее заместитель министра внутренних дел страны Игорь Зубов заявил, что значительная часть всех детей мигрантов, которые сейчас живут в России, не учится в школе. Например, в столице 80 тысяч несовершеннолетних приезжих, но из них в школу ходят только 25 тысяч.