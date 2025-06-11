Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу

Значительная часть всех несовершеннолетних мигрантов, которые сейчас находятся в стране не получают образования. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на сайте «ДумаТВ» .

Зубов уточнил, что общее число детей мигрантов в стране составляет почти 640 тысяч, и их количество постепенно снижается. Он также выразил сомнение, что большинство из них не учатся, однако допустил, что около половины по разным причинам не посещают школу.

«Наверно, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», — сказал замминистра.

К примеру, в Москве, по его словам, проживают 80 тысяч несовершеннолетних иностранца. Из них всего лишь 25 тысяч детей посещают учебные заведения.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого региональным властям могут дать право самостоятельно устанавливать правила проживания мигрантов на их территории.