Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами в ИКАО по делу MH17

МИД: Россия прекратила спор с Австралией и Нидерландами в ИКАО по делу MH17

Фото: РИА «Новости»

Представители России прекратили спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Дипломаты подчеркнули, что Россия готова к предложениям для проведения расследования по выяснению причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Нидерланды и Австралия в марте 2022 года обратились в ИКАО с инициативой начать разбирательство по нарушению Россией статьи Конвенции о международной гражданской авиации, которая запрещает применять оружие против гражданских самолетов в полете.

Россия изначально заявила свое несогласие с тем, что делом занимается Совет, но приняла участие в разбирательстве, рассчитывая на диалог. Несколько раз российские дипломаты предлагали проведение нового международного расследования, как того требовала резолюция Совбеза ООН. Но ИКАО в этом предложении отказал.

При этом организация приняла к рассмотрению данные технического расследования Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы (ССГ), куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — ангажированных стран, заинтересованных не в поиске причин крушения самолета, а в возложении вины на Россию.

В МИД добавили, что также не считают Совет ИКАО беспристрастной организацией: в его состав входят представители 36 стран, которые принимают решение на основании указаний своих правительств.

Для обеспечения честного голосования российская сторона предлагала отстранить от принятия решения Австралию, а также 12 членов Совета, которые ранее публично заявили о вине России, но опять получила отказ.

«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО — неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем „спектакля“ нам оставаться не имеет смысла», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты добавили, что за два года представили достаточно доказательств, свидетельствующих о непричастности России к катастрофе, и теперь с ними могут ознакомиться все страны мира и сделать собственные выводы. Россия официально отказалась от дальнейшего участия в разбирательствах и не признает никакое решение Совета ИКАО по этому вопросу.

В конце февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о намерении запустить процедуру компенсации расходов с России на устранение последствий крушения самолета рейса MH17. Он пояснил, что Счетная палата страны составила смету расходов, которые понесли власти после катастрофы.

Летевший из Нидерландов в Малайзию рейсом MH17 Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. На борту находились 298 человек, из которых никто не выжил.

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