МИД указал на лицемерие Европы в разговорах о мире на Украине
Захарова: накачивание Киева оружием красноречивее слов европейских стран о мире
Финансовая поддержка Украины европейскими странами показывает, что их стремление к миру лицемерно. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Действия евронатовцев на направлении военно-финансовой накачки киевского режима говорят об их истинных намерениях, наверное, красноречивее любых лицемерных слов о стремлении к миру. Они говорят лучше, чем любые декларации и заявления», — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что государства Европы не хотят мира, что видно по их действиям.
Ранее представитель МИД раскрыла роль Запада в срыве переговоров и распространении фейков о России. Она отметила особую роль британской стороны в этих деструктивных действиях.