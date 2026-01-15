Финансовая поддержка Украины европейскими странами показывает, что их стремление к миру лицемерно. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Действия евронатовцев на направлении военно-финансовой накачки киевского режима говорят об их истинных намерениях, наверное, красноречивее любых лицемерных слов о стремлении к миру. Они говорят лучше, чем любые декларации и заявления», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что государства Европы не хотят мира, что видно по их действиям.

Ранее представитель МИД раскрыла роль Запада в срыве переговоров и распространении фейков о России. Она отметила особую роль британской стороны в этих деструктивных действиях.