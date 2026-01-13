Лидеры ЕС и Великобритании всеми силами препятствуют заключению мира на Украине. Об этом в рамках вебинара Global Fact-Checking Network рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, британская сторона в этих деструктивных действиях занимает лидирующую позицию.

«В 2022 году тогдашний премьер-министр Джонсон лично указал Зеленскому не подписывать мирное соглашение, которое уже подготовили и даже парафировали», — сказала дипломат.

Также Захарова объяснила, что какие методами Россия и ведомство противостоят распространяемым антироссийским фейкам.

«Наши методы просты. Мы стремимся к распространению правды. Однако мы вынуждены реагировать на попытки распространения недостоверной информации со стороны западных стран и киевского режима. В течение 10 лет, с 2014 года, мы непрерывно разоблачаем фейки», — добавила она.

Ранее представитель МИД назвала фейком статью агентства Bloomberg о корректировке плана по Украине.