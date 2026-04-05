МИД России сделал заявление после разговора Лаврова и главного дипломата Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Ирана обострение обстановки на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи 5 апреля 2026 года созвонились, чтобы обсудить опасную ситуацию на Ближнем Востоке. Разговор состоялся по инициативе Тегерана, сообщила пресс-служба российского министерства на официальном сайте .

Главной темой беседы стала необходимость немедленной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Министр Лавров подчеркнул, что ситуацию нужно вернуть в конструктивное переговорное русло.

На нормализацию обстановки, добавил высокопоставленный дипломат, мог бы повлиять отказ Вашингтона от языка ультиматумов.

Стороны договорились избегать любых действий в ООН или других структурах, которые могли бы окончательно перечеркнуть шансы на дипломатическое решение кризиса.

Отдельно дипломаты обсудили безопасность энергетических объектов, отметив, что атаковать их нужно прекратить незамедлительно. В заявлении МИД России такие атаки названы «безрассудными и незаконными».

В разговоре упомянули и АЭС «Бушер», гарантии безопасности которой давала МАГАТЭ. Удары по атомной станции ведут к риску радиоактивной катастрофы для всего Ближнего Востока, как констатировали министры.

Это уже второй за короткое время телефонный разговор Лаврова и Аракчи. В прошлый раз министры созванивались 27 марта.

На территорию атомной электростанции «Бушер» 18 марта упал снаряд. На этой станции работают и специалисты «Росатома». В начале апреля станцию обстреляли снова, Россия такие действия решительно осудила.