МИД России предупредил Южную Корею о последствиях сближения с НАТО

МИД России выразил серьезную обеспокоенность усилением военного сотрудничества Южной Кореи с НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что практические шаги Сеула по углублению военного и военно-технического взаимодействия с Североатлантическим альянсом свидетельствуют о его сближении с НАТО. В МИД подчеркнули, что последствия такого сотрудничества могут угрожать безопасности страны.

«Было заявлено о недопустимости превращения Республики Корея в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией», – заявили дипломаты.

Ранее в Турции состоялся саммит НАТО, участие в котором приняли руководители 32 стран альянса, а также приглашенные гости Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. Встреча прошла на фоне серьезных разногласий по вопросам финансирования.