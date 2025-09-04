МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Россия высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве в качестве ответной меры. об этом сообщили в российском МИД .

В ведомстве уточнили, что 4 сентября в министерство вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Ему выразили протест в связи с решением Таллина от 13 августа объявить persona non grata дипломата российского посольства в Эстонии «без каких-либо оснований».

В МИД России подчеркнули, что в ответ на действия Таллина принято решение выслать из Москвы сотрудника эстонского посольства. Ведомство добавило, что любые недружественные шаги со стороны Эстонии не останутся без ответа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня назвала условие нормализации отношений с Азербайджаном. Она сообщила, что освобождение россиян, находящихся в заключении, станет важным фактором для нормализации отношений двух стран.