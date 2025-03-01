Глава МИД Германии Бербок испугалась за ЕС после ссоры Трампа и Зеленского

Глава МИД Германии Бербок призвала ЕС защищать себя без расчета на США

Европейским странам необходимо увеличить обороноспособность и рассчитывать только на свои силы. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Полный текст ее выступления опубликовали на официальном сайте ведомства.

Бербок заявила, что после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским мир окончательно изменился.

«Началась новая эпоха беспринципности, когда мы должны защитить основанный на правилах и верховенстве права международный порядок от власти сильнейшего», — объявила глава немецкого МИД..

Она добавила, что европейские страны должны самостоятельно отстаивать свои интересы и безопасность, не рассчитывая на помощь со стороны США.

Министр призвала все партии бундестага разблокировать три миллиарда евро помощи Украине, а страны Евросоюза — принять единый военный и финансовый пакет помощи для киевского режима.

«Нашей лучшей защитой станет объединенная европейская сила. Только она обеспечит и сохранит мир. На заседании Евросовета также нужно принять решение об инвестициях в общую безопасность», — добавила Бербок.

По ее словам, времени на промедление больше нет и Германии нужно действовать сейчас, не дожидаясь формирования нового кабинета министров, так как ситуация стала чрезвычайно серьезной.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц обсудил вероятные последствия ссоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского с главой набравшего большинство на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем. Политики согласовали дальнейшую работу для минимизации последствий.