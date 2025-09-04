МИД прокомментировал сообщения о невыплатах страховки после крушения борта AZAL

В МИД опровергли сообщения о невыплатах страховок после авиакатастрофы под Актау

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о якобы невыплате страховых средств пострадавшим и родственникам погибших при катастрофе самолета «Азербайджанских авиалиний» под Актау в декабре 2024 года ложна. Об этом сообщили в российском МИД .

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные инсинуации не соответствуют действительности и являются очередным циничным вбросом.

По данным министерства, страховая компания «АльфаСтрахование» с февраля 2025 года производит выплаты. Азербайджанской авиакомпании компенсирована полная стоимость самолета — 1,003 миллиарда рублей. Выплачены средства по 46 из 62 пассажиров, в том числе семь граждан России, 35 граждан Азербайджана, все трое граждан Киргизии и один гражданин Казахстана. Общая сумма выплат достигла 358,4 миллиона рублей.

Работа с пострадавшими и родственниками погибших продолжается, отметили в МИД. В ведомстве призвали не поддаваться на спекуляции и ориентироваться исключительно на официальные и проверенные источники информации.

В августе Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета AZAL и полной компенсации. При этом он подчеркнул, что Баку не считает крушение умышленной атакой.