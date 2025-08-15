Алиев назвал главные требования после крушения лайнера AZAL: чего хочет Баку?

Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета AZAL и полной компенсации. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил лидер республики Ильхам Алиев.

При этом он подчеркнула, что Баку не считает крушение умышленной атакой. Такая версия не рассматривается.

«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — указал политик.

В июле Алиев заявлял, что Баку намерен подать иск против России по делу о крушении лайнера AZAL.

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL разбился в декабре 2024 года в трех километрах от казахстанского города Актау.

В лайнере, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, в том числе девять россиян.

Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.