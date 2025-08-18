МИД обвинил Британию в попытке подорвать мирные усилия по Украине

В Министерстве иностранных дел России резко раскритиковали высказывания британских политиков о возможном размещении войск на Украине. Как отметили в ведомстве , такие заявления являются подстрекательством к продолжению боевых действий и идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона, направленными на мирное урегулирование.

В МИД напомнили, что 17 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении вновь подняли тему размещения западного военного контингента на Украине в случае прекращения огня. А ранее британский министр обороны Джон Хили заявил о готовности направить военных.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Лондон с самого начала конфликта использует Украину как «геополитический инструмент против России», наращивая военную поддержку Киева и толкая партнеров по НАТО к опасной эскалации.

Москва заявила о категорическом неприятии любых сценариев с участием натовских войск, предупредив, что подобные шаги чреваты неконтролируемыми последствиями. В МИД отметили, что «воинственные тирады» Лондона лишь затягивают кровопролитие и лишают Киев шанса на переговорное решение.

О том, что после прекращения боевых действий «коалиция желающих» может развернуть многонациональные силы на Украине ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера после онлайн-совещания группы.