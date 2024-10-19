МИД объяснил появление и удаление поста с солдатами из КНДР

МИД России во Владивостоке: пост о «солдатах КНДР» появился по ошибке

В представительстве МИД России во Владивостоке прокомментировали пост в Telegram-канал о «солдатах КНДР» со словом «Страшно???». Свое пояснение они дали в интервью РИА «Новости» .

«Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначался для публикации в Тelegram-канале», — заявили дипломаты.

В представительстве отметили, что это типичный случай, когда личное сообщение случайно было отправлено не адресату, а в канал.

Ранее в Telegram-канале МИД России во Владивостоке разместили пост, что «1500 солдат из КНДР уже переброшены во Владивосток. Скоро вторая отправка. Страшно???». Это сообщение увидели пользователи.

Президент Южной Кореи провел совещание по поводу якобы возможной передислокации войск КНДР в Россию. Он назвал это серьезной угрозой для национальной безопасности.