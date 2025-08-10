МИД назвал неприемлемой риторику Японии о «незаконной оккупации» Курил

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Японии Такэси Иваи о «неправомерности» вступления СССР в войну с Японией в 1945 году и «незаконной оккупации» южных Курильских островов. Слова дипломата опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова назвала высказывания главы японского МИД «категорически неприемлемыми» и заявила, что они подтверждают «реваншистскую направленность» политики Токио. По ее словам, подобная риторика не способна изменить объективную реальность: южные Курилы перешли к СССР, правопреемницей которого является Россия, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями и Уставом ООН.

Она также призвала Токио в преддверии 80-летия Победы над милитаристской Японией осознать ответственность за агрессию 1930–1940-х годов и принести извинения народам Азии.

Ранее посольству Германии в Москве выразили решительный протест из-за неприемлемых высказываний посла ФРГ в Японии Петры Зигмунд, которые поставили под сомнение суверенитет и юрисдикцию России над южными Курильскими островами.